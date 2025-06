Sopralluogo al cantiere della nuova scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII” a Saline

Prosegue secondo il cronoprogramma il cantiere della nuova Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII” a Saline di Noventa Vicentina: un’opera strategica dal valore complessivo di oltre 1 milione e 700mila euro.

Il nuovo edificio, moderno e funzionale, è sviluppato su un unico piano senza barriere architettoniche, ed è stato progettato secondo i più recenti standard energetici. Gli impianti di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed elettrici saranno a basso consumo, garantendo comfort e sostenibilità.

La scuola si inserisce armoniosamente nel contesto urbano, accanto alla palestra e alla Scuola Primaria “De Amicis”, andando a completare un vero e proprio polo scolastico all’interno dell’Istituto Comprensivo “A. Fogazzaro”.

“I lavori, comprensivi dell’arredo e del trasloco – commenta il sindaco Mattia Veronese – saranno completati entro settembre, pronti per accogliere i piccoli alunni in un ambiente sicuro, accogliente e stimolante. Un altro passo concreto per valorizzare il patrimonio scolastico di Noventa Vicentina: investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità!”.