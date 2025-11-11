CRONACA
11 Novembre 2025 - 9.06

Soccorsa escursionista infortunatasi in Val Fraina

REDAZIONE
Scendendo lungo il sentiero numero 819, che da Forcella San Mauro taglia la Val Lunga, un’escursionista di 64 anni di Cesiomaggiore (BL) ieri ha perso l’orientamento nel fondovalle ed è uscita dalla traccia dove l’itinerario entra in Val Fraina, per poi scivolare e ruzzolare diversi metri. Fortunatamente è riuscita a trovare copertura e ad avvisare i familiari, che attorno alle 18 hanno contattato la Centrale del Suem. Attivato il Soccorso alpino di Feltre, con l’indicazione sommaria delle coordinate i soccorritori si sono portati sul posto e hanno iniziato a chiamarla, finché non c’è stato il primo contatto vocale. Dopo averla individuata e raggiunta, i due infermieri di Stazione le hanno prestato le prime cure, per i probabili traumi alla spalla e a una gamba riportati nella caduta. Stabilizzata e caricata in barella, la donna è stata sollevata per contrappeso 20 metri fino al sentiero e da lì trasportata una cinquantina di metri sulla strada. Trasferita nel mezzo dei soccorritori – tredici volontari in tutto – l’infortunata è stata accompagnata in località Orsera al rendez vous con l’ambulanza, diretta all’ospedale di Feltre.

