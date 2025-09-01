Siringhe nei bagni del parco Querini, scoppia il caso politico. Naclerio (FdI): «Degrado per mancanza di sorveglianza». L’assessore Spiller: «Problema già risolto». Formaggio: “Vicenza non può essere terra di nessuno”

Vicenza, 1 settembre 2025 – Un video pubblicato su Facebook dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicolò Naclerio ha acceso i riflettori sullo stato dei bagni pubblici del parco Querini, dove sarebbero state trovate siringhe usate e tracce di sangue.

«Questo ciò che accade quando la sorveglianza dei parchi viene ridotta al minimo – ha scritto Naclerio –: pochi custodi costretti a coprire più aree contemporaneamente, e il degrado prende il sopravvento. Speriamo che almeno gli orari di copertura vengano rivisti, per garantire maggiore presenza e tutela dei nostri spazi verdi».

La replica è arrivata dall’assessore al verde pubblico, Cristiano Spiller, che al Giornale di Vicenza ha ridimensionato l’allarme: «Non mi risulta che il parco versi nel degrado. Ci sono state segnalate delle problematiche che però abbiamo risolto con una pulizia speciale dei servizi igienici. Quanto alla guardiania, nei prossimi giorni le ore di controllo aumenteranno: per questo sono già stati stanziati 24 mila euro e, se necessario, il servizio sarà esteso il prossimo anno». Spiller ha poi ricordato che nell’area delle serre, dove si trovano i bagni, fra un paio di mesi aprirà anche un bar: «Un ulteriore elemento di presidio e di miglioramento».

Alla polemica locale si è aggiunto l’intervento del consigliere regionale di FdI Joe Formaggio, che ha parlato di «situazione inaccettabile».

«Siringhe usate e sangue in un luogo pubblico frequentato da famiglie, bambini, anziani e sportivi – ha dichiarato Formaggio –. Vicenza non può diventare una terra di nessuno. Non bastano pulizie straordinarie dopo la denuncia: servono controlli costanti, telecamere funzionanti, un presidio fisso delle forze dell’ordine e un piano serio di prevenzione del degrado».

Il consigliere regionale ha inoltre sottolineato la necessità di un’azione congiunta tra Comune, ULSS e Prefettura: «Il problema droga è anche di ordine pubblico. Chi usa siringhe nei bagni pubblici mette a rischio la salute collettiva. Serve tolleranza zero».

«Le famiglie – ha concluso – hanno diritto di vivere i parchi senza paura. La politica deve dare risposte immediate, non promesse a lungo termine».