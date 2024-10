Simply Red in concerto a Padova: fissata la data

Non si fermano i grandi annunci di artisti internazionali che faranno tappa a Padova il prossimo anno: si aggiungono anche i SIMPLY RED, attesi per festeggiare i loro 40 anni di carriera il 7 novembre 2025 alla KIOENE ARENA!

I biglietti saranno disponibili su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati a partire da venerdì 11 ottobre alle ore 10.

Dopo uno strabiliante tutto esaurito proprio a Padova, proprio alla Kioene Arena, nel 2022, il prossimo anno i Simply Red torneranno per festeggiare il loro 40° anniversario. Per celebrare questo impressionante traguardo, la band è pronta a tornare a calcare i palchi dei palazzetti raccontando la storia musicale dei Simply Red fino ad oggi – da “Picture Book” a “Time”.

“I Simply Red compiono 40 anni! Non vediamo l’ora di segnare questo traguardo speciale con tutti voi durante il nostro tour del 2025”, afferma Mick Hucknall. “I fan possono aspettarsi di ascoltare tutti i loro brani preferiti dei Simply Red dal 1985 a oggi, e godere di una serata memorabile per celebrare l’incredibile viaggio che abbiamo fatto insieme negli ultimi quattro decenni”.

SU SIMPLY RED:

Poche band hanno goduto del successo e della longevità dei Simply Red. Con oltre 60 milioni di album venduti in tutto il mondo, cinque album numero 1 nel Regno Unito, 1,8 miliardi di streaming su piattaforme di streaming in tutto il mondo e oltre 1 milione di abbonati a YouTube, i Simply Red rimangono una delle band più amate e di successo. Il loro classico Stars del 1991 è stato l’album più venduto per due anni consecutivi in Gran Bretagna e in Europa, e tutti e 13 gli album in studio dei Simply Red, compreso l’ultimo uscito “Time”, sono entrati nella Top 10 del Regno Unito.

Mick Hucknall ha formato i Simply Red nel 1985 nella Manchester della classe operaia e ha riscosso il primo successo con il primo singolo “Money’s Too Tight To Mention” e l’album “Picture Book”, nominato ai Brit Award (il primo di 13 nomination e 3 vittorie ai Brit Award). A questo è seguito un decennio di superstar e di successi globali. Oggi i Simply Red continuano a fare il tutto esaurito nei loro tour in tutto il mondo. Il loro spettacolo dal vivo è rinomato per la sua eccezionale qualità, con Mick Hucknall da tempo affermato come uno dei grandi vocalist della musica contemporanea.