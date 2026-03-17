Le hit dei Queen a Bassano nel musical più famoso di sempre

La musica dei Queen torna a far vibrare i teatri con uno degli spettacoli rock più travolgenti mai portati in scena. Venerdì 20 marzo (ore 21) la CMP Arena di Bassano del Grappa ospita We Will Rock You – The Musical by Queen and Ben Elton, lo storico e unico musical scritto e approvato dai Queen, nato dalla collaborazione tra lo scrittore britannico Ben Elton e i membri della band Brian May e Roger Taylor, che arriva in tour in Italia in una versione con un allestimento tutto nuovo, per la regia di Michaela Berlini.

Debuttato nel 2002 nel West End di Londra, lo spettacolo è diventato rapidamente un fenomeno internazionale, con oltre 4600 repliche nella produzione londinese e milioni di spettatori in tutto il mondo. Oggi è considerato uno dei musical rock più popolari di sempre, capace di portare sul palco l’energia e il mito di una delle band più amate della storia.

Costruito sulle hit immortali dei Queen – da Bohemian Rhapsody a We Are the Champions, da Don’t Stop Me Now a Somebody to Love – We Will Rock You è una vera rock opera teatrale con band dal vivo, voci straordinarie, coreografie spettacolari e un grande impatto visivo.

La storia segue Galileo e Scaramouche, due giovani ribelli in un futuro distopico dove la musica è stata bandita e il mondo è dominato da una potente multinazionale che impone omologazione e controllo. Insieme ai ribelli Bohemians, i protagonisti intraprendono una battaglia per riportare al centro la musica dal vivo, la libertà di espressione e la forza dell’immaginazione.

Tra ironia, energia e grande spettacolo, We Will Rock You è una storia di ribellione e speranza, ma soprattutto una dichiarazione d’amore alla musica e alla libertà di essere sé stessi. Un viaggio travolgente tra le canzoni dei Queen che continua a conquistare generazioni di spettatori.

Il 20 marzo alla CMP Arena di Bassano del Grappa il pubblico potrà vivere una serata destinata a trasformarsi in una vera festa collettiva sulle note della band che ha cambiato la storia del rock.

Biglietti:parterre € 60,00; prima platea € 50,00; seconda platea € 40,00; tribuna € 34,50.

Prevendite sui circuiti Vivaticket e TicketOne (info su www.dalvivoeventi.it)

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