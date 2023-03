“Sicurezza è sviluppo”, un incontro con esperti e rappresentanti di categoria

I temi della sicurezza reale e percepita, riflessioni sulla sicurezza urbana e un dialogo con i rappresentati delle associazioni di categoria saranno al centro dell’incontro promosso dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Yunus Italia mercoledì 22 marzo alle 17.30 al centro congressi di Confartigianato Vicenza in via Enrico Fermi 201.

“Sicurezza è sviluppo” è il titolo dell’evento che fa parte del progetto “Sicurezza urbana partecipata” e segue l’incontro pubblico che a febbraio si era concentrato sul mondo dell’educazione, dei giovani e della scuola.

Dopo l’apertura dei lavori a cura del sindaco, il criminologo dell’università di Trento Andrea di Nicola affronterà la differenza tra sicurezza reale e sicurezza percepita, mentre gli esperti Marco Marcatili e Massimiliano Colombi, della Fondazione Yunus Italia, indagheranno lo specifico argomento della sicurezza urbana.

Seguirà una tavola rotonda con i rappresentati delle associazioni di categoria dal territorio: Daniele Valeri per Confindustria, Martino Cerantola per Coldiretti, Carlo Crestani per Confartigianato e Nicola Piccolo per Confcommenrico.

Chiuderà i lavori Grazia Chisin, vicepresidente della Camera di Commercio di Vicenza.

L’ingresso è libero.