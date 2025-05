Sicurezza a Vicenza – Raffica di attacchi a Possamai da destra

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La sicurezza urbana accende lo scontro politico a Vicenza. Dopo due episodi di violenza verificatisi in pieno centro storico nel giro di poche ore – un’aggressione con tirapugni in piazza Matteotti e un pestaggio in corso Palladio per una lite legata ai bisogni di un cane – Fratelli d’Italia lancia un’offensiva durissima contro l’amministrazione Possamai, con accuse dirette al sindaco e richieste esplicite di un cambio di rotta.

Il più duro è Francesco Rucco, ex sindaco e attuale consigliere comunale di FdI:

“Vicenza è diventata Babele. In città c’è una vera escalation di violenza e il primo responsabile politico è il sindaco, che ha la delega alla sicurezza. Mentre i cittadini vivono nella paura, Possamai si dedica a tagli di nastri e passerelle nei cantieri privati. Fa l’immobiliarista, non il sindaco. Abbia dignità: lasci subito le deleghe o si dimetta”, ha dichiarato Rucco.

A fargli eco, il capogruppo in Consiglio comunale Nicolò Naclerio:

“Sembra ci siano due città diverse: una, raccontata dall’amministrazione, fatta di servizi fotografici e inaugurazioni; l’altra, quella reale, che finisce ogni giorno in cronaca nera. Sono due anni che proponiamo soluzioni concrete, ma veniamo ignorati. Così Vicenza affonda nella propaganda, mentre la sicurezza brucia”.

Anche Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di FdI, prende posizione con i suoi rappresentanti locali e regionali.

Nicolò Stefano Aldighieri, vicepresidente regionale, incalza: “Il sindaco non può più nascondersi dietro alibi. È lui il primo responsabile dell’ordine urbano. Se non conosce il suo ruolo, non è degno di ricoprirlo”. Dura anche la portavoce vicentina Melissa Santin: “Abbiamo ragazze che hanno paura a rientrare a casa, cittadini sfiduciati. È ora di dire basta: servono sicurezza vera e risposte immediate”.

Infine, a rincarare la dose è il consigliere regionale Joe Formaggio, che minaccia un’azione diretta:

“Se entro dieci giorni non verranno adottate misure straordinarie per il centro storico, partirà una raccolta firme per l’istituzione di una ‘zona rossa’. Vicenza deve tornare ai vicentini. Il sindaco è assente, mentre la città è ostaggio del degrado”.

Fratelli d’Italia chiede dunque un cambio immediato nella gestione della sicurezza cittadina: revoca delle deleghe a Possamai o dimissioni, istituzione di presìdi fissi, più pattuglie e un piano urbano strutturato. Una richiesta che, dopo l’ennesima ondata di violenza in centro, suona come un ultimatum politico.