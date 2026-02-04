“Si fa presto a dire Cenerentola” per Le domeniche a Teatro 2025/26

Nuovo appuntamento al Cinema Teatro San Pietro di Corso Matteotti con Le domeniche a Teatro 2025/26, la rassegna per bambini e famiglie che affianca la Stagione Teatrale di Montecchio Maggiore, curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven. La prossima rappresentazione è in programma alle 16 di domenica 8 febbraio con protagonista la compagnia Gli Alcuni in Si fa presto a dire Cenerentola.

Lo spettacolo di Sergio Manfio, con Tullia Dalle Carbonare e Simone Babetto, per la regia di Manfio e Laura Fintina, è una divertente rilettura della fiaba di Cenerentola. In scena Polpetta e Frollino insieme ai Cuccioli che dovranno fare i conti con Maga Baracca, la quale fa irruzione sul palco con le figlie Genoveffa e Anastasia. Grazie a divertenti canzoni in rima che punteggiano la narrazione, si scoprirà il piano del trio malevolo per impedire a Cenerentola di incontrare il Principe Azzurro, alias il coniglio Cilindro. Consigliata a un pubblico dai 3 anni, la rappresentazione a lieto fine mescola teatro d’attore, pupazzi e momenti musicali coinvolgendo i giovani spettatori nella narrazione. Lo spettacolo si è aggiudicato il Premio del Pubblico alla XVIII edizione dell’EuroPuppet Festival 2025 ed è candidato al Premio Arteven Pierluca Donin.

Il calendario della rassegna proseguirà il 1° marzo con il circo contemporaneo di Nando e Maila in Sonata per tubi. Il 15 marzo andrà in scena Luna e Zenzero di Teatro Giovani Teatro Pirata, mentre la chiusura è in programma il 29 marzo con la compagnia Gruppo Ibrido che proporrà Aiaiai Pinocchio! Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 16. I biglietti sono disponibili a 5 euro, rivolgendosi all’Ufficio Cultura del Comune di Montecchio Maggiore oppure online su vivaticket.com e nei relativi punti vendita.

Per informazioni:

Ufficio Cultura – via Roma 5, Montecchio Maggiore

Tel. 0444 705768 – cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

Marco Billo

billo@hassel.it

+39 346 2276020