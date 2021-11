Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Questa notte, alle 2 e 12 minuti, si è spento Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum. Ad annunciarlo la moglie, Lina Tombolato, e i figli Sara e Massimo, che hanno richiesto uno stretto riserbo nei prossimi giorni di lutto.

Nato a Tombolo, in provincia di Padova, il 3 luglio del 1940, in una nota si legge: “Per oltre 40 anni è stato indiscusso protagonista della grande finanza italiana nonché imprenditore, banchiere e fondatore di Banca Mediolanum, una delle più importanti realtà del panorama bancario nazionale presente anche in Spagna, Germania e Irlanda”.

L’uomo si era sposato nel 1966 e lascia, oltre alla consorte di una vita, due figli e sette nipoti. Consigliere di amministrazione di Mediobanca e Banca Esperia dal 2000 al 2012, dal 1996 era amministratore delegato della holding Mediolanum, ruolo che ha ricoperto fino al 2015, anno della fusione per incorporazione.

Aiutato da Silvio Berlusconi e dal Gruppo Fininvest, Doris nel 1982 avrebbe fondato Programma Italia, la prima rete di consulenti globali nel settore del risparmio. Questo stesso programma alla fine si sarebbe trasformato in Mediolanum.