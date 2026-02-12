ALTO VICENTINOCRONACA
Si allontana da casa: ritrovata bimba di 3 anni, era con il suo cane a 2 km da casa

È stata ritrovata nella serata di ieri, stava bene ed era solo un po’ infreddolita, la bimba di 3 anni, le cui ricerche erano state avviate alle 17.45, quando è stato lanciato l’allarme per la sua scomparsa. La bambina stava giocando con i due cani, in prossimita della casa a Tonezza del Cimone, quando all’improvviso si era allontanata con loro, sparendo alla vista dei familiari che, appena se ne sono resi conto, hanno lanciato l’allarme. Subito si sono mosse tutte le persone del posto, Carabinieri, il Soccorso alpino di Arsiero, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, i tecnici con i droni. Uno dei due cani è stato rinvenuto abbastanza distante dall’abitazione. Fortunatamente poco prima delle 19, due signori che si erano uniti alle ricerche hanno ritrovato la bimba lungo la strada forestale innevata che porta sul Cimone, a circa due chilometri e mezzo di distanza. Probabilmente si era incamminata sulla strada asfaltata per poi girare sulla strada forestale innevata, fino a fermarsi quando non poteva più avanzare. Il cane è sempre rimasto con lei. Una squadra l’ha raggiunta a piedi, mentre sopraggiungeva con un mezzo un’infermiera del Soccorso alpino, che ne ha valutato le condizioni. La bimba è stata riaccompagnata dai genitori. 

