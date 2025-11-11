Servizio Centrobus gratuito solo per gli utenti dei parcheggi di interscambio

Fino a domenica 16 novembre, nell’ambito della sospensione del pagamento della sosta per consentire il trasferimento al nuovo soggetto gestore della Sosta a Vicenza, il servizio CentroBus da e per Park Cricoli (linea 30) e Park Stadio (linea 10) sarà gratuito. Tuttavia SVT precisa che tale gratuità riguarda solo gli utenti che salgono o scendono alle fermate presso i due parcheggi di interscambio, essendo state disattivate anche le casse presso questi ultimi.

Per gli utenti che utilizzano il servizio per le altre tratte, invece, il servizio continua a essere a pagamento, al costo ordinario di un biglietto urbano (1,70 euro oppure 3 euro se il biglietto viene fatto a bordo).