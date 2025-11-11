ATTUALITA'
11 Novembre 2025 - 10.00

Servizio Centrobus gratuito solo per gli utenti dei parcheggi di interscambio

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Fino a domenica 16 novembre, nell’ambito della sospensione del pagamento della sosta per consentire il trasferimento al nuovo soggetto gestore della Sosta a Vicenza, il servizio CentroBus da e per Park Cricoli (linea 30) e Park Stadio (linea 10) sarà gratuito. Tuttavia SVT precisa che tale gratuità riguarda solo gli utenti che salgono o scendono alle fermate presso i due parcheggi di interscambio, essendo state disattivate anche le casse presso questi ultimi.

Per gli utenti che utilizzano il servizio per le altre tratte, invece, il servizio continua a essere a pagamento, al costo ordinario di un biglietto urbano (1,70 euro oppure 3 euro se il biglietto viene fatto a bordo).

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Servizio Centrobus gratuito solo per gli utenti dei parcheggi di interscambio | TViWeb Servizio Centrobus gratuito solo per gli utenti dei parcheggi di interscambio | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy