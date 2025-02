Serie TV – Torna “Buffy l’ammazzavampiri”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nuova ondata di nostalgia a Hollywood. Dopo l’annuncio del reboot de La casa nella prateria, Netflix sta lavorando al ritorno di un’altra serie cult degli anni ’90: Buffy l’ammazzavampiri. Secondo Variety, la piattaforma di streaming è in trattative avanzate con Sarah Michelle Gellar per farle riprendere il ruolo che l’ha resa celebre. Tuttavia, Buffy Summers non sarà più la protagonista assoluta della storia, ma un personaggio ricorrente, mentre il focus sarà su una nuova eroina.

La serie originale, ispirata all’omonimo film, ha debuttato negli Stati Uniti nel 1997 su The WB, per poi arrivare in Francia su Série Club e successivamente su M6. Per sette stagioni, ha raccontato le avventure della giovane Buffy nella sua battaglia contro vampiri e creature sovrannaturali, conquistando pubblico e critica. La serie ha vinto tre Emmy Awards ed è stata ampliata con fumetti, romanzi e videogiochi.

Joss Whedon escluso dal progetto

Il reboot si discosta dal passato anche per un’importante decisione dei produttori: Joss Whedon, creatore, regista e sceneggiatore della serie originale, non sarà coinvolto. Negli ultimi anni, Whedon è stato accusato di molestie e di aver creato un ambiente tossico sul set da parte di ex membri del cast e della troupe, tra cui Charisma Carpenter. Anche Sarah Michelle Gellar aveva dichiarato di non voler più lavorare con lui.

Un team tutto al femminile dietro il ritorno di Buffy

Il nuovo progetto sarà affidato a una squadra creativa completamente femminile. La sceneggiatura è nelle mani di Nora e Lila Zuckerman, già autrici della serie Poker Face su Netflix. Ancora più sorprendente è la scelta della regista: Chloé Zhao, vincitrice dell’Oscar per Nomadland nel 2021 e successivamente regista del film Marvel The Eternals, con Angelina Jolie.

Il reboot di Buffy promette quindi di portare un nuovo approccio alla saga, mantenendo vivo lo spirito dell’originale ma con una narrazione più moderna e diversificata. Resta da vedere come i fan accoglieranno questa nuova versione dell’iconica Cacciatrice di vampiri.