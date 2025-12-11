ECONOMIA
11 Dicembre 2025 - 15.46

Sempre più lavoratori maturi in Veneto

REDAZIONE
Sono 560 mila in Veneto i lavoratori che hanno più di 54 anni di età, ovvero il 25% del totale degli occupati. Un valore in linea con la media nazionale e tra i più alti in Europa, che negli ultimi vent’anni è quasi triplicato (erano 200 mila nel 2004).In tale periodo, il peso dei lavoratori tra gli over 54 è aumentato in particolare per la componente femminile. Tale dinamica è l’esito di diversi fattori, tra i quali le dinamiche demografiche, che stanno producendo un progressivo invecchiamento della popolazione e interventi normativi volti ad aumentare progressivamente l’età di pensionamento, oltre a fattori di natura sociale, economica e culturale. Lo rileva l’Osservatorio regionale Mercato del Lavoro. ANSA VENETO

