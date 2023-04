Scuola, Meloni al Vinitaly: “Governo lavora al liceo del Made in Italy”

Giorgia Meloni lancia il liceo del Made in Italy. “In un mondo in cui è stato detto che se avessi scelto il liceo avresti avuto un grande sbocco nella tua vita, e se invece avessi scelto un istituto tecnico avresti avuto opportunità minori, dimentichiamo che in questi istituti -l’agrario ad esempio- c’è una capacità di sbocco nel mondo del lavoro più alto di quelli che danno altri percorsi di formazione. Per come la vedo io, questo è il liceo! Perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura di quello che questi ragazzi sono in grado di studiare, tramandare e portare avanti. Ed è la ragione per la quale ragioniamo su un liceo del Made in Italy”, ha detto il premier rivolgendosi agli studiosi di diversi istituti agrari al Vinitaly, dove è arrivata in visita.”Noi dobbiamo al nostro agroalimentare, al vino, all’agricoltura un pezzo fondamentale della nostra economia” dal valore di 30 miliardi di euro”. “Ovviamente – ha aggiunto Meloni – è nostro interesse e nostro dovere sostenere questo mondo, anche con il ricambio generazionale, perché questo settore funziona anche e soprattutto grazie alla capacità di mettere insieme tradizione e modernità, quindi famiglie e una tradizione che arriva da molto lontano. Famiglie che riescono anche con il ricambio generazionale a stare nella modernità”.