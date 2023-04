Scontro tra auto, una si rovescia e finisce a ridosso di un’abitazione: 1 ferito (FOTO)

Alle 13:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pecori Giraldi a Thiene per un’auto finita rovesciata su un fianco a ridosso di un’abitazione dopo aver urtato un’altra vettura: ferita una persona. I pompieri accorsi da Vicenza (personale di Schio impegnati su altro intervento), hanno messo in sicurezza l’auto e aiutato l’anziano a venire fuori dall’auto. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Illesa l’altra automobilista. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.