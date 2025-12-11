Scontro tra auto e furgone: 2 feriti (FOTO)

Intorno alle 18:00 di ieri, 10 Dicembre, i Vigili del Fuoco di Vicenza sono intervenuti in via De Gasperi, a Dueville, per un incidente stradale tra un’autovettura e un furgone parcheggiato. Sul posto è arrivata un’autopompa con 7 operatori, che hanno dovuto utilizzare un pistone idraulico per estricare la passeggera rimasta intrappolata nell’abitacolo.

Liberati entrambi gli occupanti della vettura, sono stati immediatamente affidati al personale del SUEM 118 e trasportati in ospedale per le necessarie cure.

Sul posto per garantire la sicurezza e procedere ai rilievi del caso anche la Polizia Locale.