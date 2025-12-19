Scontro tra auto a Sarego: traffico bloccato e due persone in ospedale

SAREGO – Un incidente stradale di particolare gravità si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 500, nel tratto urbano di via De Gasperi, proprio di fronte alla sede municipale. Due vetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Il bilancio provvisorio parla di due persone ferite. La più grave è un uomo di 83 anni, soccorso in condizioni critiche e trasferito in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Un giovane di 20 anni ha invece riportato lesioni di minore entità ed è stato accompagnato per controlli al presidio ospedaliero di Arzignano con codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale dei Castelli, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118. La carreggiata è stata completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dello scontro.

La viabilità nella zona ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, con deviazioni predisposte fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nota dei Vigili del Fuoco:

Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio a Sarego, in provincia di Vicenza, in via Alcide de Gasperi. Alle 14:30, i vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti sul posto con un’autopompa e 5 operatori per prestare soccorso.

L’incidente ha coinvolto due vetture, e una persona è rimasta incastrata all’interno. I vigili del fuoco hanno lavorato insieme al SUEM 118 per estricare la persona, che è stata poi trasportata in ospedale insieme al conducente dell’altro veicolo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per assicurare la sicurezza e per determinare le cause dell’incidente.