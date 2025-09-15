ALTO VICENTINOCRONACA
15 Settembre 2025 - 9.31

Scontro in rotatoria: ferito motociclista (FOTO)

REDAZIONE
Ieri mattina a Sarcedo alle ore 10:45 F.L. un 77enne di Fara Vicentino, proveniente da Sarcedo, nella rotatoria in via Granezza, con la sua auto si è scontrato contro una moto. Quest’ultima era condotta da D.D., un44enne di Schio che circolava già all’interno della rotatoria. A seguito dell’urto il motociclista è caduto rovinosamente a terra. Ferito, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Santorso da un’ ambulanza del SUEM 118. Rilievi del sinistro e viabilità del traffico a cura di 2 pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino.

