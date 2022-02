Scontro fra moto e auto nel Vicentino: grave 17enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Grave incidente giovedì pomeriggio poco prima delle 14 a Sandrigo.

Un giovane motociclista 17enne (L.P.) a bordo della propria motocicletta Yamaha 125, mentre percorreva la SP 248, via Piave di Sandrigo, diretto verso Marostica, giunto davanti la ditta FITT si è scontrato con una Ford fiesta condotta da un 20enne proveniente in senso opposto di marcia e diretta all’interno della ditta ivi presente.

Durante la manovra di svolta a sinistra il 20enne sulla Ford ha invaso la corsia percorsa dal motociclo. Il violento impatto avvenuto tra la parte frontale della moto e lo spigolo posteriore destro dell’auto, ha proiettato il motociclista a circa 25 metri di distanza e la moto a quasi 30 metri.

A terra non si sono rilevate tracce di frenata. Probabile che la manovra di svolta non abbia dato il tempo al motociclista di agire sui comandi.

P.L. è stato soccorso dal SUEM e trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza e le sue condizioni ora sono in valutazione. Ha sicuramente riportato fratture agli arti. Il traffico ha subito gravi rallentamenti durante le prime fasi del soccorso. Intervenute due pattuglie della Polizia Locale del Consorzio Nevi provenienti dai distaccamenti di Sandrigo e Monticello C. Otto per regolare il traffico e procedere ai rilievi, terminati alle 15.30.