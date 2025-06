Scontro fra 2 moto: donna incinta e bimbo di 10 anni gravi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una donna incinta e un bimbo di 10 anni sono ricoverati in gravi condizioni all’Ospedale San Bortolo di Vicenza dopo un incidente tra due motociclette, il cui bilancio è di quattro feriti. Lo schianto è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza lungo la Riviera Berica, a Vicenza.

Feriti in maniera meno grave un 23enne, portato in codice verde al pronto soccorso, e un 37enne. Il piccolo di 10 anni è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Oltre al personale del Suem 118 sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi dell’incidente. ANSA VENETO