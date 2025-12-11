Scontro auto-moto: motociclista ferito

Alle ore 12:45 di oggi una Ford Fiesta, condotta da G.C., 47 enne di Zugliano, nell’effettuare la manovra di immissione nella circolazione da via Molini su via Procche, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con una moto condotta da F.Z., 23 enne anch’esso della zona. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con auto medica, pattuglia del Pronto intervento del consorzio di polizia locale NE.Vi. per il rilievo insieme ad una pattuglia di Sandrigo per la regolazione del traffico. La strada è rimasta chiusa per circa 40 minuti per permettere i soccorsi, i rilievi e la pulizia della carreggiata dai detriti e dai liquidi ad opera di Sicurezza Ambiente. Il motociclista coinvolto è stato trasportato all’ospedale di Santorso in codice giallo.

