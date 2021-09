Scontro auto-moto all’incrocio: centauro ferito (FOTO)

Ieri pomeriggio alle 16 circa è avvenuto un incidente stradale con feriti in Schio all’incrocio tra via Venezia e via Milano, che ha visto coinvolti un’auto e una moto. Da una prima ricostruzione l’auto, condotta da A.M.,44enne residente a Schio, nell’effettuare manovra di svolta a sinistra in via Milano, ha urtato la moto condotta da G.K., 40enne residente a Thiene, che procedeva in via Venezia con direzione Torrebelvicino. A seguito dell’urto il motociclista è rimasto ferito e trasportato d’urgenza con ambulanza al Pronto Soccorso di Santorso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.