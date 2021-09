Scontro a Trissino: tre feriti, anche un bimbo di due anni

Incidente a Trissino oggi pomeriggio alle 14.30 lungo il viale della Stazione all’altezza dell’Admiral Club. Secondo una prima ricostruzione (sul posto i carabinieri della Compagnia di Valdagno) si sono scontrate due auto. A bordo della prima, un’Audi A1, vi era un 27enne, mentre nell’altra (una Toyota Swift) viaggiavano una madre con il figlioletto di due anni. Il bimbo sarebbe rimasto ferito alla testa. Sul posto due ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato in ospedale a Vicenza il bimbo con un codice di media gravità e la madre per accertamenti. L’altra ambulanza ha portato il 27enne all’ospedale di Arzignano. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per scongiurare l’incendio di una delle due vetture. Il traffico è rimasto interrotto per circa 40 minuti.