Scommesse online e sito Sigei e Agenzia dogane bloccati

Da qualche ora è in corso un blocco informatico a tutte le delle agenzie di scommesse in Italia. Come riporta il sito Agimeg e come è facilmente verificabile, tale blocco riguarda il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che al momento vede bloccata oltre al sito anche la Intranet. Bloccati anche i siti Lottomatica e Sisal.

Sogei – secondo quanto riferisce Agimeg – ha escluso, sui propri social, l’attacco di un cyberattacco ma solo di problemi tecnici. Al momento non si sa quando potrà essere risolto il problemi