15 Agosto 2025 - 9.59

Scledense di 51 anni muore sul Novegno

PM
Ieri poco prima delle 19 è arrivata la segnalazione di un uomo che non mostrava segni di vita, rinvenuto sul Monte Novegno. A lanciare l’allarme alcuni passanti, che si erano imbattuti nel suo corpo esanime, lungo il sentiero della Casara Vecchia. Una squadra del Soccorso alpino di Schio si è avvicinata con i mezzi, per poi raggiungere il punto, non distante dalla strada, assieme al personale sanitario dell’automedica, che ha potuto solamente constatare il decesso di P.M., del ’74 di Schio. A causare il decesso un malore. L’uomo si era probabilmente sentito male mentre camminava e aveva solo avuto il tempo di togliersi lo zaino e sedersi. I soccorritori hanno provveduto a trasportare la salma sulla strada, per affidarla ai Carabinieri e al carro funebre. 

