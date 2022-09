SCHIO – Viola i domiciliari: denunciato 28enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio, ha denunciato alla Procura di Vicenza un cittadino marocchino di 28anni, residente nel territorio di Schio, per non aver osservato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’uomo infatti non è stato trovato a casa durante un controllo domiciliare e che non aveva trascorso la notte a casa, violando quindi l’ordine del Tribunale, che lo riteneva un soggetto pericoloso.