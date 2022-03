Schio: scontro tra moto e auto, due minorenni in ospedale

Poco dopo le 20 di sabato 26 febbraio, due minorenni alla guida di un ciclomotore, in arrivo da Poleo lungo via Lungo Gogna, in direzione Rovereto, si sono scontrati con una Fiat Punto, proveniente da via Isonzo e che si era immessa in via Lungo Gogna girando a destra, verso via Rovereto. I due motociclisti, soccorsi dall’ambulanza, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Santorso. Due pattuglie della polizia locale hanno eseguito i rilievi.