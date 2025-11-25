Schio Grande Teatro 2025-2026: Elio torna in scena

Elio, mattatore eccentrico e irriverente, torna al Teatro Astra di Schio, dopo il grande successo di “Ci vuole orecchio”, per la stagione “Schio Grande Teatro 2025/2026”, realizzata dalla Fondazione Teatro Civico e dal Comune di Schio in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale. Il musicista e comico milanese, accompagnato dalla sua band di giovanissimi virtuosi, porta in scena lo spettacolo “Quando un musicista ride” sabato 29 novembre ore 21, con la regia e la drammaturgia di Giorgio Gallione e gli arrangiamenti musicali Paolo Silvestri.

Questa volta Elio si diverte ad esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico che ha percorso la musica, la canzone, il cabaret e il teatro italiano. Da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato: sono artisti controcorrente che hanno sorpreso e divertito il grande pubblico, reinventando un genere musicale ricco di stravaganti “canzoni scanzonate”. C’è un filo rosso, labile ma idealmente fortissimo in quell’ondata di creatività, una voglia e un’esigenza comune di molti musicisti e performer di rompere gli schemi, di inventare nuovi stili e forme del narrare, alla ricerca di un linguaggio più libero e originale. Al centro dello spettacolo è la generazione di artisti seriamente comici che ha usato la risata, l’ironia e il nonsense come strumento dello spirito di negazione, del pensiero divergente che distrugge il vecchio e prepara al nuovo. “Quando un musicista ride” è un’esplorazione giocosa in un mondo musicale e in un repertorio teatrale e poetico ricchissimo, ironico, inusuale e fantasioso. Elio accetta questa sfida, portando in scena oggi quegli spunti geniali e anticonformisti, e anche quella libertà creativa. Perché è bello essere lì, presenti, “quando un musicista ride”.

Elio, pseudonimo di Stefano Belisari, è un cantautore, flautista e comico. È il leader del complesso Elio e le Storie Tese, fondato nel 1980 insieme al batterista Pier Luigi Zuffellato. Ha composto quasi tutte le sigle di Mai dire Gol partecipandovi anche come ospite. Nell’aprile 2021 partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video “LOL – Chi ride è fuori” con un enorme successo. Nel 2022 è uno dei quattro giudici dello show televisivo “Italia’s Got Talent” e precedentemente giudice di “X Factor”. In teatro ha lavorato con Maddalena Crippa, Lina Wertmüller, Geppi Cucciari e Giuliana De Sio.