SCHIO – Due irregolari rintracciati e un furto sventato

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Schio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Numerose pattuglie hanno perlustrato lo scledense con vari posti di controllo eseguiti sulle principali vie di comunicazione. Anche il centro storico di Schio e la zona della Stazione ferroviaria è stato oggetto di vari controlli da parte dei militari.

Complessivamente il servizio ha portato all’identificazione di 83 persone, al controllo di 40 veicoli e di 4 esercizi pubblici, ed al deferimento in stato di libertà due persone.

In particolare, nel centro di Schio una pattuglia della stazione carabinieri di Arsiero ha rintracciato un cittadino marocchino, L.M., 38enne sprovvisto di documenti, accompagnato presso gli uffici del comando compagnia, veniva sottoposto ai rilievi segnaletici che consentivano di accertare trattarsi di soggetto irregolare nel territorio dello stato e pertanto veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per permanenza illegale nel territorio dello stato.

Sempre a Schio, via Campagnola, le pattuglie delle stazioni di Piovene Rocchette ed Arsiero hanno controllato un autocaravan a bordo del quale vi era un soggetto C.P. 36enne, a carico del quale pendeva un decreto di perquisizione da parte della Procura della Repubblica di Vicenza poiché indagato per minaccia aggravata. I militari hanno dato corso alla perquisizione che non ha consentito il rinvenimento di armi.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio invece hanno denunciato in stato di libertà per rapina impropria, un cittadino marocchino A.Y. 26enne senza fissa dimora che, presso un supermercato di Schio, dopo aver asportato dei generi alimentari, onde assicurarsi la fuga, non ha esitato dal porre violenza nei confronti di un dipendente dell’esercizio e di un cliente intervenuto in soccorso di quest’ultimo, che riportavano delle lesioni lievi guaribili in pochi giorni. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.