Schio – Blitz dei carabinieri nel centro storico: maxi multa e sequestri in un negozio di alimentari

Controlli serrati sulla sicurezza alimentare nel centro storico cittadino. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Schio, insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Padova, hanno effettuato un accesso ispettivo in un’attività commerciale specializzata nella vendita di prodotti alimentari.

L’intervento rientra in un servizio mirato al contrasto delle irregolarità nella distribuzione e nella somministrazione degli alimenti. Al termine delle verifiche, sono emerse diverse violazioni a carico del legale rappresentante dell’esercizio.

In particolare, i militari hanno contestato la mancata tracciabilità di alcuni prodotti e l’assenza delle informazioni obbligatorie previste per le carni bovine. Le irregolarità hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.500 euro.

Contestualmente è scattato anche il sequestro amministrativo di circa 45 chilogrammi di prodotti di origine animale, che sono stati sottratti alla vendita. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle norme a tutela dei consumatori e della salute pubblica.

