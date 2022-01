Schio: autorimorchio sbanda per evitare frontale, salvo il conducente

Ieri sera, poco prima delle nove, un complesso di veicoli di marca Renault, guidato da uno scledense e diretti verso Thiene in via Maestri dei Lavoro ha rischiato un incidente poco prima dell’uscita per Marano Vicentino. A causa del rischio di impatto con un altro mezzo non meglio identificato, proveniente dal senso opposto di marcia in fase di sorpasso, il rimorchio ha completamente invaso la corsia di sinistra, perdendo il rimorchio. Il carico, finito nella corsia di sinistra dopo uno scarrocciamento di circa 30 metri, ha prima cozzato contro un cordolo di cemento, per poi terminare la corsa in un terrapieno, Fortunatamente nessuno è rimasto ferito perché non c’erano veicoli che procedevano nel senso opposto di marcia. L’autista è rimasto illeso, sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale Alto Vicentino per i rilievi di rito e la regolamentazione della viabilità.

L’intervento si è protratto fino a tarda notte per la rimozione del rimorchio giacente sulla strada, nel caso di specie sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio congiuntamente a quelli di Padova che con carro gru si sono adoperati per il ripristino dello stato dei luoghi.