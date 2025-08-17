Salgono a due le vittime dell’incidente ad Arzignano; ai domiciliari l’investitore





È agli arresti domiciliari l’automobilista 50enne coinvolto nell’incidente avvenuto intorno alle 22.00 di Ferragosto ad Arzignano (Vicenza) nel quale sono stati coinvolti tre sedicenni che erano in sella a due moto, dei quali uno è morto ieri mattina a Vicenza e l’altro in mattinata di oggi.



Il passeggero di una delle due ruote, un 16enne residente a Montorso (Vicenza), è deceduto in mattinata di ieri all’Ospedale di Vicenza nel reparto terapia intensiva pediatrica, a causa dei traumi subiti.

La vittima, Mattia Cardascia, viveva nella vicina Montorso. Nonostante la corsa in ospedale, è morto come detto nella mattinata del 16 agosto nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, troppi e troppo gravi i traumi subiti nell’impatto. Nelle ore successive è morto anche il l’altro adolescente, Giulio Pizzolato, classe 2009, di Arzignano, che guidava la moto: era ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione. Il terzo ragazzo, che viaggiava sull’altra moto, ha riportato serie ferite ma non è in pericolo di vita