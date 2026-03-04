Sabrina Salvestrin, la regina della fisarmonica da 180.000 follower sui social alla Casa di Riposo di Asiago
La cantante trevigiana ha dedicato ieri un concerto esclusivo all’IPAB dell’Altopiano alla presenza di residenti, familiari e operatori
Con una community sui social di 180.000 follower, la cantante Sabrina Salvestrin ha voluto regalare ieri, martedì 3 marzo, un pomeriggio speciale ai nonni del Centro per anziani di Viale dei Patrioti. La sua voce melodiosa, accompagnata dall’inseparabile fisarmonica, e il suo stile capace di unire generazioni diverse, hanno coinvolto tutti i presenti in un viaggio musicale dal genere tradizionale e folk popolare a quello d’ascolto e da ballo, fino ai grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, senza dimenticare la musica tirolese.
Amatissima nel mondo degli Alpini e originaria di San Zenone degli Ezzelini (TV), Salvestrin suona la fisarmonica dall’età di 8 anni e nel corso della sua carriera ha partecipato a molti concerti, concorsi internazionali ed eventi di vario genere, costruendo un affermato percorso artistico. Inoltre, ha inciso diversi dischi, pubblicato numerosi video e scritto testi e musiche inedite.
Lo spettacolo ha suscitato grande partecipazione ed entusiasmo tra tutti i presenti che hanno apprezzato l’energia, la bravura e il legame con la tradizione proposto dalla cantante, e che non hanno esitato a seguirla intonando alcune note dei brani più noti.