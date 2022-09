Sabato e domenica torna Vicenza Comics&Games

Dopo un lungo ‘stop‘, a causa della pandemia e dalla riorganizzazione dei calendari, finalmente anche a Vicenza torna la grande comic convention a firma di fieredelfumetto.it.

Nata come Vicomix, la cui ultima edizione si è svolta ad aprile 2019, la manifestazione si presenta con il nuovo nome Vicenza Comics & Games e il nuovo logo. Un gradito ritorno per tutti gli amanti, di ogni età, di cultura pop e di cose da ‘nerd’. L’appuntamento è in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre alla Fiera di Vicenza e assicurerà un fine settimana di spensieratezza, fantasia e divertimento.

Il pubblico troverà una grande mostra mercato con fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità oltre a aree gioco con tornei di carte collezionabili, giochi di strategia e role playing games grazie alla presenza di numerosi gruppi e associazioni che si danno appuntamento in fiera per incontrarsi e sfidarsi.

Gli amanti di videogiochi potranno giocare gratuitamente con gli ultimi titoli del momento, da provare nella grande area di Game Over Computer mentre i nostalgici troveranno una grande area dedicata a retrogames e cabinati per rivivere le emozioni dei giochi arcade degli anni 80 e 90.

E, da questa edizione, postazioni di gioco e tornei di esports con WLT Gaming un Team Veneto nato nel 2017 che promuove il mondo dei videogiochi competitivi attraverso attività formativa ed eventi; fa parte della FIDE (Federazione Italiana Discipline Elettroniche) ed è partner di Udinese Calcio per le attività legate al videogioco FIFA.

La sezione dedicata al comics presenterà una panoramica fra titoli e personaggi che hanno fatto la storia del fumetto e nuove tendenze internazionali, grazie alla partecipazione di case editrici, fumetterie nazionali, e importanti autori, mentre l’Artist Alley promuoverà disegnatori, illustratori, scrittori ed editori indipendenti.

A Vicenza Comics&Games ci saranno inoltre tante attività dedicate al mondo dei cosplay e alle tendenze che arrivano da Giappone e Corea: anche a questa edizione non mancheranno personaggi incredibili, fra cui i robottoni di Thanos e Agent Venom di Prizmatec Cosplay, ed esibizioni favolose.

Per tutto il weekend si alterneranno raduni, shooting fotografici professionali, esibizioni cosplay e show K-pop per uno spettacolo continuo che culminerà con l’attesissima gara cosplay in programma domenica 2 ottobre!

Vicenza Comics&Games è anche intrattenimento con ospiti nazionali. Gli Special Guest di questa edizione sono:

‘Il Capitano’ Giorgio Vanni. La voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato gli adolescenti dagli anni ’90 in poi, Il cantante delle sigle ufficiali dei Cartoni Animati di Italia Uno, Dragon Ball, Pokemon, My Hero Academia, One Piece, Detective Conan e tantissime altre, live sabato 1 ottobre. Al termine firmacopie dell’ultimo CD.

Sabaku no Maiku conosciuto anche come Mike of The Desert, è Michele Poggi, Youtuber e Streamer che ha creato un linguaggio unico per raccontare la lore dei videogiochi e viverli come forma d’arte. Show e meet&greet con il pubblico domenica 2 ottobre con racconti, suggestioni, considerazioni e emozioni.

Anime al pianoforte. Edoardo Brugnoli è un creator, pianista ed insegnante di formazione classica, ma con una grande passione per il mondo degli anime e delle colonne sonore che propone, con grande seguito, dai suoi social, e che proporrà live in fiera.

Firma il manifesto di Vicenza Comics&Games 2022 Giorgia Lain, fumettista per il webcomic #vengoanchio.

Vicenza Comics&Games è l’occasione per immergersi in un mondo fantasioso e spensierato per famiglie e per un pubblico di tutte le età. Biglietto d’ingresso giornaliero a 8 euro e abbonamento nominale per due giorni a 15 euro acquistando online con DIY Ticket. Bambini ingresso gratuito fino a 6 anni.

In breve:

Vicenza Comics& Games

Fiera di Vicenza

Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022

ore 10-19

Ticket online € 8,00 + comm.serv.

Abbonamento 2 giorni € 15,00 comm.serv.

Ticket alla cassa € 12,00

Organizzazione Blu Nautilus srl

www.fieredelfumetto.it