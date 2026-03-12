Sabato e domenica torna il Festival Internazionale degli Aquiloni





Questo weekend il cielo di Rosà si prepara a diventare una grande tela colorata, animata da spettacolari

aquiloni provenienti da tutto il mondo. Sabato 14 e domenica 15 marzo dalle ore 10.00 alle ore 18.00

si svolgerà la 18ª edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni “Con il Naso all’Insù”, due giorni

di festa per famiglie, bambini, appassionati e curiosi, pronti a vivere momenti di stupore e leggerezza.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Rosà, in collaborazione con il gruppo

aquilonistico “Teste per aria”, con il patrocinio del Comune di Rosà e della Regione Veneto.

L’evento, ad ingresso libero, si svolgerà nei suggestivi prati dell’Agriturismo Borgo Tecla, una

splendida area verde che accoglierà visitatori, famiglie e appassionati per ammirare il volo degli

aquiloni.Un appuntamento atteso da tutta la comunità dove gli aquiloni, frutto di fantasia, tecnica e creatività, con le loro forme e i loro colori daranno vita a uno scenario unico e affascinante, capace di incantare grandi e piccoli.

Il festival non sarà soltanto un momento di spettacolo, ma anche un’occasione di partecipazione e

scoperta: i visitatori potranno avvicinarsi al mondo dell’aquilonismo, osservare da vicino le opere e

conoscere le tecniche e la passione che stanno dietro a queste creazioni. Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, che avranno la possibilità di partecipare a laboratori creativi per imparare a costruire il proprio aquilone e farlo volare nel grande prato del festival, vivendo così un’esperienza divertente ed educativa a contatto con la natura. Non mancheranno inoltre attività proposte dalle associazioni presenti con i loro stand, che contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera dell’evento.

