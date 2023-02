Sabato 25 febbraio il gruppo di protezione civile del Comune incontra i cittadini

Una giornata intera per conoscere da vicino il gruppo di protezione civile del Comune: l’evento si terrà sabato 25 febbraio, dalle 9 alle 17, alla centrale della protezione civile ai magazzini comunali di via Frescobaldi 21.Saranno presenti l’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi e, a turno, una decina di volontari che saranno a disposizione dei cittadini per far conoscere obiettivi e azioni della protezione civile.I partecipanti potranno apprendere come opera nelle missioni il gruppo e vedere da vicino le attrezzature in dotazione alla protezione civile. Verrà allestita una tenda e saranno esposti gli otto mezzi, tra furgoni, camion e pullman, utilizzati dal gruppo.