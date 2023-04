Rucco a un soffio dalla vittoria. Ballottaggio al primo turno

Cosa spiega il sondaggio elettorale SWG presentato oggi da Francesco Rucco, sulla situazione reale degli orientamenti al voto del prossimo 14/15 maggio?

Il primo, significativo dato è la polarizzazione sui due principali candidati, Francesco Rucco e Giacomo Possamai. Con il secondo in recupero rispetto all’analisi dello scorso gennaio, ma con il sindaco uscente molto vicino alla vittoria al primo turno. Il secondo riguarda lo scarso appeal delle altre liste, sia verso gli esuli del centrodestra come Lucio Zoppello e Claudio Cicero, che non erodono più di tanto alla coalizione blindata, non riuscendo a scalare l’obiettivo di una reale alternativa a Rucco, sia rispetto alle novità come Edoardo Bortolotto con i 5Stelle, Annarita Simone o Stefano Crescioli, il quale meriterebbe un approfondimento a parte per la simpatia che trasferisce ad ogni confronto pubblico.

La simmetria dei desideri dei fan di Possamai tra Verona dell’anno scorso e Vicenza di oggi, come era prevedibile, non si è avverata.

Rimane, stando ai numeri di oggi, appunto, un desiderio.

Nè Claudio Cicero, nè Lucio Zoppello hanno la capacità di essere un’alternativa a Rucco quanto Flavio Tosi lo è stato nel 2022 a Federico Sboarina. Il sondaggio lo evidenzia in maniera chiara.

Un’altra riflessione riguardadi la similitudine con la situazione che si è verificata cinque anni fa quando il sindaco attuale vinse, seppur di poco, contro un candidato di pregio come Otello Dalla Rosa che aveva cavalcato l’onda della sua vittoria alle Primarie del PD. I numeri sono quelli, anzi secondo SWG, sono in miglioramento a conferma che il sindaco uscente è in vantaggio.

Se poi andiamo a guardare le schede vediamo:

Liste a sostegno di Rucco: 49,5

Liste a sostegno di Possamai: 40,5

Movimento 5 Stelle 2050: 3,5

ContiamoCi!: 2,0

Rigeneriamo Insieme Vicenza: 2,0

Impegno a 360 Gradi: 2,0

La Comune: 0,5

Indecisi: 28

Da questi numeri emerge, per l’ennesima volta, che gli elettori intervistati stanno già pensando al cosiddetto voto utile tra Centrosinistra e Centrodestra, tra Possamai e Rucco, marginalizzando pesantemente gli altri aspiranti sindaci. Insomma un derby tra Rucco e Possamai, con l’uscente favorito e con la propensione a farcela già al primo turno. Non è passato negli intervistati il lavoro di destrutturazione del centrodestra, ma piace molto di più la partita a due a cui è, effettivamente più facile appassionarsi.

Mancano due settimane alla prova delle urne e la vera sfida per i due principali protagonisti, in realtà, è quella con quel 28% di indecisi che probabilmente saranno il vero terreno di contesa, il partito più forte dei soggetti politici in corsa che, alla fine, deciderà negli ultimi giorni su chi riterrà più convincente.

Insomma se si chiude al primo turno vuol dire che Rucco ha recuperato, anche in minima parte, la zona grigia degli indecisi, e ripete il successo del 2018, più difficile per Possamai indietro di molte lunghezze. Per farla semplice, queste Elezioni assomigliano sempre di più ad un inedito ballottaggio al primo turno con Rucco letteralmente ad un soffio dalla vittoria.