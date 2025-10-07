CRONACA
Ruba una bicicletta: denunciato

Alle 16.30 di ieri, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Vicenza, durante il consueto servizio di controllo del territorio, passando per via Firenze, ha visto un uomo appoggiato al muro di un edificio con, al proprio fianco, un modello citybike da uomo di colore grigio, marca Olympia.

Gli Agenti hanno controllato l’individuo, identificato in un cittadino tunisino di 40 anni, in regola sul territorio nazionale e residente a Vicenza. Alla richiesta in merito alla bicicletta, ne rivendicava la proprietà e diceva di averla rinvenuta abbandonata.

A seguito di accertamenti in banca dati SDI, effettuati dalla locale sala operativa è emerso invece che la bici era stata rubata il 14 agosto scorso. L’uomo è stato quindi denunciato per ricettazione.

