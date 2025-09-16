CRONACA
16 Settembre 2025 - 15.52

Ruba un tablet e 1.000 euro: 30enne in manette per furto aggravato in un salone per uomo

REDAZIONE
Nel corso della notte tra domenica e lunedì i Carabinieri della Stazione di Breganze hanno
arrestato in flagranza di reato un 30enne, senza fissa dimora, per furto aggravato. A seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112, l’uomo è stato colto dai militari dopo essere penetrato all’interno di un salone per uomo a Thiene. La refurtiva, composta da un tablet e denaro contante per un valore complessivo stimato di circa 1.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Dueville, in attesa della celebrazione dell’udienza con rito
direttissimo presso il Tribunale di Vicenza all’esito della quale è stato convalidato l’arresto
disponendo l’immediata liberazione dell’arrestato.

