Ruba la merce da un negozio e scappa: rintracciato e denunciato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Schio, nell’ambito

di un’attività investigativa, hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di

Vicenza, un cittadino marocchino, M.R., 32enne, per tentata rapina impropria consumata all’interno

di un esercizio commerciale del centro storico di Schio.

Nella tarda mattinata del 20 settembre scorso, al numero di emergenza NUE112 è arrivata una

richiesta di intervento da parte di una guardia particolare giurata, che segnalava la consumazione di

un tentativo di furto all’interno del negozio, ad opera di un cittadino straniero, di giovane

età, che era sparito. Il personale dell’Arma è giunto subito in loco, accertando che, poco prima qualcuno dopo aver rimosso placche anti-taccheggio aveva rubato alcuni oggetti dagli scaffali. Una guardia particolare giurata in servizio all’interno del negozio, che aveva notato i

movimenti sospetti del giovane, aveva appunto provato a fermarlo poco prima che potesse allontanarsi con la

merce asportata. Il malfattore scappando aveva anche fatto cadere a terra l’addetta alla

vigilanza e facendo cadere in terra gli oggetti rubati.

I carabinieri, successivamente, impegnati in un servizio notturno, hanno riconosciuto il ladro, che indossava tra l’altro gli stessi indumenti del

giorno della tentata rapina.