Ruba in un negozio di corso Palladio, fermato ed espulso clandestino pregiudicato

Nel pomeriggio di ieri un 26enne cittadino marocchino, M. J., già noto alle Forze

dell’Ordine, durante i normali servizi di prevenzione generale e controllo del

territorio, è stato fermato in centro Città da una pattuglia della Squadra “Volanti”,

dopo aver commesso, pochi istanti prima, un furto presso l’ OVS di Corso Palladio.

Sin dal primo, sommario controllo, i Poliziotti hanno trovato M. J. con dei

capi di vestiario rubati poco prima, per un valore di circa 160 Euro.

Durante gli accertamenti presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno

sono emersi poi a suo carico numerosi precedenti penali e di Polizia per reati di

varia natura e gravità, quali rapina, spaccio di stupefacenti, ricettazione, lesioni

personali e furto, per il quale era stato in passato arrestato in flagranza di reato. Nei

suoi confronti era già stato revocato il Permesso di Soggiorno dal Questore di

Vicenza, con l’intimazione a lasciare il nostro Paese; sempre a suo carico il Questore

aveva emesso le Misure di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio dal

Comune di Vicenza e dell’Avviso Orale, previste dal Codice delle Leggi Antimafia.

Nonostante ciò, privo del titolo per permanere legalmente in Italia, vagava da una Città

all’altra e viveva di espedienti.

Gli Agenti, quindi, l’hanno condotto in Questura, a disposizione dell’Ufficio

Immigrazione, per proseguire i necessari accertamenti di natura amministrativa,

oltre che per redigere gli atti di Polizia Giudiziaria al fine di denunciarlo alla Procura

della Repubblica di Vicenza per furto e violazione del Foglio di Via del Questore.

In considerazione di quanto emerso e dei gravi precedenti a suo carico, pertanto,

nei confronti di M. J. – già colpito da un provvedimento di espulsione – il Questore della

Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un ORDINE di ALLONTANAMENTO

dal TERRITORIO NAZIONALE .

Il pregiudicato straniero, di conseguenza, durante la scorsa notte è stato

scortato dagli Agenti della Questura presso il Centro di Permanenza per i

Rimpatri di Potenza, in attesa di essere imbarcato coattivamente su un volo

diretto nel proprio Paese di Origine.