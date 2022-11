Ruba generi alimentari e una tv in un negozio: arrestato

I Carabinieri delle Stazioni di Schio e Piovene Rocchette nella serata di ieri hanno arrestato per tentata rapina impropria e lesioni personali, N.A. 57enne marocchino, senza fissa dimora.

Al numero di emergenza 112 veniva segnalato un furto in atto presso un esercizio commerciale del centro di Schio: un soggetto dopo aver nascosto su di sè generi alimentari, con destrezza, dopo aver collocato un televisore nei pressi della porta di ingresso dell’esercizio, nel tentativo di rubarlo era stato scoperto dagli addetti alla sicurezza.Fuggendo, il ladro ha anche ferito una delle due guardie particolari giurate.

Sul luogo dell’evento veniva inviata in un primo momento una pattuglia della Polizia Locale di Schio e, subito dopo, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Piovene Rocchette che prendeva in consegna il fermato. Ritrovata poco lontano tutt la refurtiva, tv compresa.

Il soggetto fermato è stato quindi condotto presso gli Uffici del Comando Compagnia Carabinieri di Schio e, al termine degli accertamenti, arrestato in flagranza di reato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, l’arrestato veniva trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.

Questa mattina, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Giudice del Tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura della Repubblica, convalidava l’arresto ed applicava la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.