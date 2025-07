Rovina le vacanze al 40% dei turisti: come evitare questo problema?

Cause, rischi e consigli utili per proteggersi durante i viaggi in paesi tropicali

Viaggiare in paesi lontani è spesso sinonimo di avventura e scoperta, ma anche un’esperienza rovinata da un disturbo tanto comune quanto fastidioso: la diarrea del viaggiatore. Nota anche come diarrea acuta, colpisce oltre il 40% dei viaggiatori durante soggiorni di circa tre settimane, soprattutto in aree tropicali e subtropicali dove le condizioni igienico-sanitarie sono carenti.

Si tratta di un’infezione solitamente virale o batterica, legata al consumo di alimenti o acqua contaminati. I sintomi includono scariche diarroiche, crampi addominali, febbre e talvolta vomito. Pur essendo in genere autolimitante, può compromettere seriamente il benessere e lo svolgimento del viaggio.

Come prevenirla?

1. Igiene prima di tutto

Lavarsi le mani con sapone, soprattutto prima dei pasti e dopo essere stati in bagno, è fondamentale. In mancanza d’acqua, meglio utilizzare gel o soluzioni disinfettanti e asciugarsi con materiali puliti o all’aria.

2. Attenzione al cibo e all’acqua

Meglio scegliere cibi ben cotti e serviti caldi. Evitare frutta fresca non sbucciata, verdure crude, frutti di mare, gelati artigianali e piatti freddi. Anche il cibo di strada comporta un rischio elevato.

Per quanto riguarda l’acqua: no a quella del rubinetto, nemmeno per lavarsi i denti. Meglio bere acqua in bottiglia sigillata o bollita. Attenzione anche ai cubetti di ghiaccio.

3. Prepararsi prima della partenza

Portare con sé soluzioni reidratanti orali, in particolare se si viaggia con bambini piccoli, anziani o persone con fragilità. In alcuni casi può essere utile consultare il proprio medico per eventuali vaccinazioni preventive o indicazioni personalizzate in base alla destinazione.

Una precauzione in più, non un’allarmismo

La diarrea del viaggiatore è un disturbo comune ma evitabile. Con qualche precauzione e un minimo di preparazione, è possibile viaggiare in sicurezza, godendosi appieno l’esperienza senza fastidiosi imprevisti.

Ecco un elenco essenziale di farmaci da portare in viaggio per la diarrea del viaggiatore, da discutere comunque con il medico prima della partenza:

1. Antidiarroici

Loperamide (es. Imodium): utile per bloccare temporaneamente la diarrea, specialmente durante spostamenti. ⚠️ Da usare solo in assenza di febbre alta o sangue nelle feci.

2. Antibiotici (solo su prescrizione)

Azitromicina o Ciprofloxacina: per diarrea batterica con febbre o sangue nelle feci. Indicato soprattutto per viaggi in Asia, Africa o America Latina.

3. Probiotici

Es. Saccharomyces boulardii o Lactobacillus rhamnosus: per prevenzione o per supportare il microbiota intestinale durante la diarrea.

4. Soluzioni reidratanti orali (ORS)

Buste solubili in acqua per prevenire o trattare la disidratazione.

5. Antispastici

Butilscopolamina (es. Buscopan): contro i crampi addominali.

6. Antiemetici (se nausea/vomito)

Ondansetron o Metoclopramide: da usare solo in caso di necessità e su consiglio medico.

7. Materiale extra