Ritirati lotti di crema solare: contengono benzene

Coppertone, protezioni solari spray richiamate volontariamente dal mercato: contengono un cancerogeno. L’azienda statunitense specializzata nella produzione di creme e lozioni abbronzanti, di proprietà del gruppo Beiersdorf, ha disposto il ritiro di 12 lotti di filtri solari spray perché contaminati dal benzene, una sostanza che causa tumori negli esseri umani

L’azienda Coppertone, di proprietà di Beiersdorf, sta richiamando dal mercato 12 lotti di cinque prodotti perché, dopo un’attenta perizia interna, sono emerse tracce di una sostanza cancerogena. La società ha invitato chi ha acquistato le protezioni solari a non utilizzarle. Il richiamo riguarda il solo mercato statunitense, ma è bene controllare i prodotti acquistati online perché potrebbero essere importanti proprio dagli Usa. I prodotti specifici richiamati sono:

Spray solare spray spray Coppertone Pure & Simple SPF 50 (Lotto TN00CJ4, Lotto TN00BR2)

Coppertone Pure & Simple Kids SPF 50 Spray solare spray (Lotto TN00857, Lotto TN00CJV, Lotto TN00854, Lotto TN00855)

Coppertone Pure & Simple Baby SPF 50 Spray solare spray (Lotto TN009GH, Lotto TN0083K, Lotto TN0083J)

Coppertone Sport Mineral SPF 50 Spray solare spray (Lotto TN008KU, Lotto TN008KV)

Spray per lo sport Coppertone da viaggio SPF 50 Spray solare spray (Lotto n. TN00BU3).

Ulteriori informazioni, incluso un collegamento per richiedere un rimborso, sono disponibili su SunscreenRecall2021.com. Tutti i lotti di questi solari potrebbero contenere il benzene, una sostanza cancerogena per gli esseri umani con una lunga esposizione. ll benzene è presente ovunque nell’ambiente, e tutti noi siamo esposti continuamente sia all’aperto che in casa a questo composto chimico. Oggi utilizzato come solvente a livello industriale, fino a pochi decenni fa era presente in grandi quantità anche in farmaci, materiali plastici per uso domestico, gomme sintetiche e coloranti. È inoltre presente nella benzina come antidetonante in sostituzione del più inquinante piombo tetraetile. Il benzene causa danni all’organismo e tumori se inalato a lungo, tramite contatto prolungato con la pelle e se viene ingerito. La Fda, che si occupa della farmacovigilanza e della sicurezza di prodotti alimentari, cura e bellezza negli Stati Uniti, ha condotto degli studi. Secondo la FDA statunitense, un’esposizione quotidiana al benzene attraverso l’uso delle creme solari, con le quantità rilevate nei prodotti richiamati dal mercato, non dovrebbe essere particolarmente pericolosa per la salute. Il richiamo è stato fatto dunque per garantire massima sicurezza ai clienti. Il benzene non è utilizzato nella produzione delle creme e dei filtri solari. Per questo Coppertone sta investigando sulle cause della contaminazione e darà ulteriori informazioni in merito alle autorità.