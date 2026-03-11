Rissa tra studenti a Bassano: cinque giovani identificati dopo i video virali sui social

Una rissa tra studenti nel cuore del “centro studi” di Bassano del Grappa, ripresa con i telefoni e finita sui social, ha portato all’identificazione di cinque giovani da parte dei carabinieri. L’episodio risale al primo pomeriggio del 2 marzo 2026, quando alla centrale operativa del 112 della Compagnia dei Carabinieri di Bassano del Grappa è arrivata la telefonata di una professoressa di un istituto superiore della zona, che segnalava una lite tra ragazzi e chiedeva l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia della Sezione Radiomobile, ma al loro arrivo i protagonisti della disputa si erano già allontanati. Da quel momento sono partite le indagini dei Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa, che hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza urbana e i filmati registrati da alcuni testimoni presenti, poi diventati virali su diversi social network.

Dalla visione dei video è emerso che non si trattava di una semplice lite, ma di una vera e propria rissa tra più giovani, durata alcuni minuti e interrotta solo con l’arrivo di un autobus di linea della SVT, che ha di fatto disperso i ragazzi coinvolti.

Le indagini hanno permesso di identificare cinque studenti, tutti frequentanti istituti scolastici dell’area del centro studi. Secondo quanto ricostruito, la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi.

Quattro di loro, tra i 15 e i 17 anni, residenti tra il Bassanese e la zona delle risorgive, sono stati deferiti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia con l’accusa di rissa. Il quinto ragazzo, 13 anni, è stato invece segnalato alla stessa autorità giudiziaria perché non ancora imputabile per età.