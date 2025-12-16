Riqualificazione di Palazzo Trissino, il Comune stanzia nuovi fondi per i lavori con altri 402.390 euro

Il Comune di Vicenza stanzia nuovi fondi per i lavori di riqualificazione del tetto e dell’ultimo piano dell’ala nord-est di Palazzo Trissino. A causa della necessità di ulteriori lavorazioni, non previste inizialmente ma necessarie a garantire la sicurezza dello stabile e a migliorarne l’agibilità, il Comune ha infatti dovuto stanziare altri 402.390,80 euro, che si sommano ai precedenti 1.560.000 euro, per un importo complessivo dell’intervento di 1.962.390,80 euro.«Continua l’impegno dell’amministrazione per la manutenzione degli immobili comunali – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Palazzo Trissino non è solo la casa del primo cittadino, ma è anche sede di molti uffici, e pertanto era doveroso prevedere interventi per la sua conservazione. Il tetto, ammalorato in più punti, causava infiltrazioni che stavano danneggiando l’edificio del cinquecento, opera dell’architetto Scamozzi. L’intervento fin qui svolto ha permesso la sistemazione del tetto ma ha anche riportato al loro splendore le facciate del Palazzo all’angolo tra corso Palladio e contra’ del Monte. Con i prossimi lavori si riqualificheranno al meglio gli ambienti dell’ultimo piano, abbandonati da anni, per destinarli a uffici. Purtroppo questo intervento, finanziato interamente con risorse comunali, copre solo il quadrante nord-est del Palazzo; sarà fondamentale nei prossimi anni trovare le risorse necessarie a estendere i lavori su tutta la copertura».Nel dettaglio, i lavori già in corso prevedevano la sostituzione del manto di copertura, interventi conservativi delle strutture lignee, sulle capriate e sulle travi principali e secondarie nonché sui cavallotti strutturali, nuovi controsoffitti, rimozione ed eventuale sostituzione della canna fumaria in amianto, interventi di consolidamento dei cornicioni in pietra, sostituzione delle lattonerie e di nove serramenti, nuova pavimentazione in gomma, nuova rasatura e dipintura, sostituzione corpi illuminanti e impianto forza motrice, restauro conservativo di parte dei prospetti di corso Palladio e contra’ del Monte.Per completare la sistemazione del terzo piano di Palazzo Trissino, da destinare a nuovi uffici, grazie al nuovo finanziamento il progetto ora prevede anche la realizzazione di pareti divisorie in cartongesso in sostituzione delle precedenti in muratura e demolite per motivi statici, il rinforzo del solaio tra il secondo e terzo piano, interventi di impiantistica elettrica, riscaldamento e illuminazione, interventi di consolidamento statico.