Rifugi di montagna, venerdì un incontro in Bertoliana sull’architettura ad alta quota

L’architettura dei rifugi di alta montagna all’affacciarsi del terzo millennio” è il titolo della conferenza che si terrà in Biblioteca civica Bertoliana, nelle sede di Palazzo Cordellina (contra’ Riale 12), venerdì 17 febbraio alle 15, nell’ambito del ciclo di incontri correlati alla mostra “Porte del Pasubio 1916-2022”, visitabile al museo civico Palazzo Fogazzaro di Schio fino al prossimo 26 marzo.Dopo la presentazione in Bertoliana lo scorso 25 ottobre del catalogo della mostra, dove sono pubblicate anche le immagini prestate al Comune di Schio dalla civica di Vicenza, il focus dell’incontro in programma venerdì sarà sull’architettura dei rifugi d’alta quota, sulla scia della celebrazione del centenario dell’inaugurazione del rifugio Papa, cui si arriva attraverso la Strada delle 52 Gallerie: un luogo denso di storia, che durante la prima guerra mondiale costituì l’immediata retrovia del fronte, su cui sorse una piccola città di case e baracche, costruite l’una sull’altra, aggrappate alla roccia, per ospitare i soldati.Alla conferenza – che gode del patrocinio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Vicenza – interverranno gli esperti Luca Gibello, architetto, dottore di ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica, tra i fondatori e attualmente direttore de “Il giornale dell’architettura”, nonché, dal 2012, fondatore e presidente dell’associazione culturale “Cantieri d’alta quota”, e Giovanni Fontana, architetto, progettista dell’ampliamento del Rifugio Papa e past president della sezione Cai di Schio. Sarà presente Claudio Rigon, il curatore della mostra “Porte del Pasubio 1916-2022”.Sarà l’occasione per approfondire la storia, il ruolo e il destino dei rifugi di montagna, tra tradizione e modernità, tra soluzioni costruttive e cambiamenti climatici, tra estetica ed efficienza, funzionalità e comfort.L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per la partecipazione al convegno verranno riconosciuti due crediti formativi agli architetti.Per ulteriori informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it