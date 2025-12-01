Rifiuto selvaggio a Vicenza: oltre 90 mila euro di multe e controlli aumentati

Prosegue senza sosta l’impegno della polizia locale di Vicenza per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il conferimento scorretto sul territorio comunale. I dati aggiornati degli ultimi cinque mesi – dal 1° luglio a novembre – sono stati illustrati questa mattina al comando di via Soccorso Soccorsetto dal sindaco Giacomo Possamai, dal comandante della polizia locale Massimo Parolin, dal commissario principale Leonardo Franzan e dal commissario Davide Pojanella. Le cifre confermano un controllo continuo e un incremento significativo delle sanzioni rispetto al 2024.

«La lotta all’abbandono dei rifiuti è una priorità assoluta della nostra amministrazione da ormai due anni» ha dichiarato il sindaco Possamai. «Ringrazio la polizia locale per il lavoro costante che sta producendo risultati evidenti in diversi quartieri. È fondamentale che i cittadini continuino a segnalarci le aree critiche per poter intervenire con controlli in borghese e tramite telecamere. L’abbandono dei rifiuti non è soltanto un gesto incivile: in caso di rifiuti ingombranti può configurarsi anche un reato. L’obiettivo resta quello di garantire ordine e qualità della vita: differenziare correttamente e utilizzare i contenitori è il primo passo».

I numeri dell’attività di controllo

Nei cinque mesi presi in esame sono stati elevati 288 verbali, di cui 215 grazie alla videosorveglianza fissa. Sommando questi dati ai 352 verbali del primo semestre, il totale delle sanzioni accertate con la nuova strumentazione raggiunge quota 567, a fronte delle 212 complessive del 2024, anno in cui il sistema non era ancora operativo.

Nel 2025, considerando tutte le modalità di controllo, le sanzioni accertate salgono complessivamente a 775.

Nel dettaglio, limitatamente agli ultimi cinque mesi:

9 sanzioni sono state rilevate tramite videosorveglianza mobile,

sanzioni sono state rilevate tramite videosorveglianza mobile, 54 grazie ai controlli in borghese,

grazie ai controlli in borghese, 10 attraverso l’attività ordinaria delle pattuglie sul territorio.

Importi e tipologie di infrazione

L’importo complessivo delle sanzioni elevate negli ultimi cinque mesi ammonta a 92.250 euro. La parte più consistente deriva dalle 197 sanzioni da 400 euro ciascuna per l’abbandono dei rifiuti all’esterno dei bidoni, pari a 78.800 euro.

I controlli in borghese hanno avuto un ruolo significativo: su 54 sanzioni, 29 riguardano la mancata separazione dei rifiuti.

Le sanzioni previste nel dettaglio sono: