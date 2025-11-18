Riconosciuto dagli Agenti un autore di più furti: denunciato

Verso le ore 12 di ieri gli Operatori della Squadra Volante della Questura di Vicenza, transitando in viale D’Aviano, hanno riconosciuto un uomo autore di un furto fatto nella notte del 4 aprile scorso 04.04.2025, all’interno di un negozio di via Durando.

L’uomo che nella circostanza era stato immortalato dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza le cui immagini erano state divulgate per fini identificativi a tutti gli Operatori delle “Volanti”, dopo aver forzato la porta posteriore, si era introdotto all’interno dell’esercizio commerciale ed aveva rubato il denaro della cassa per 800 euro, nonché varia merce alimentare.

Il sospetto è stato quindi accompagnato in Questura per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici da parte della Polizia Scientifica, a seguito dei quali è stato identificato come cittadino nato in Jugoslavia nel 1953, che annoverava numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio ed era irregolare sul territorio nazionale.

Dalle successive attività d’indagine, l’uomo è risultato inoltre essere stato immortalato anche dagli impianti di videosorveglianza di uno studio di commercialisti di via Battaglione Monte Berico, mentre stava perpetrando un furto all’interno dello stesso nella nottata del 30 aprile scorso; di un appartamento in Contrà San Biagio, mentre tentava di penetrare all’interno dell’abitazione nella nottata del 27 marzo scorso.

Lo straniero veniva pertanto formalmente indagato in stato di libertà per i reati di furto aggravato all’interno del negozio e dello studio di commercialista, oltre al tentato furto in abitazione.