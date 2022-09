Ricette, storia e proprietà della zucca, la regina d’autunno

Belle, buone e salutari. In natura ne esistono diverse tipologie e forme, ma tutte le zucche mantengono le stesse proprietà nutrizionali e benefiche per l’organismo. Innanzitutto la zucca è un potente alleato contro il diabete e il sovrappeso ed è quindi un alimento ideale nelle diete ipocaloriche perché, malgrado il sapore dolce, ha un basso contenuto glucidico e lipidico. Cento grammi di zucca apportano solo 26 calorie per via del fatto che questi ortaggi sono composti per circa il 90% di acqua. Sono altresì ricchi di fibre, vitamine e sali minerali, tra cui calcio, fosforo, potassio, zinco, selenio e magnesio.

Tutte le proprietà della zucca

Le proprietà della zucca sono davvero tante: grazie alla presenza di betacarotene, importante antiossidante che contrasta l’insorgenza dei radicali liberi, e di grassi buoni come l’Omega-3, alleato per la riduzione del colesterolo e per l’abbassamento della pressione sanguigna, aiuta a prevenire le patologie cardiovascolari. Le fibre presenti nella zucca rappresentano un valido aiutante contro la stitichezza e contribuiscono a ridurre l’assorbimento degli zuccheri nel sangue e a mantenere più a lungo nel tempo il senso di sazietà. Questo ortaggio miracoloso allontana anche l’insonnia e l’ansia grazie al magnesio presente, che aiuta il rilassamento muscolare, apportando benefici fisici e umorali. L’acqua e il potassio presenti nella zucca favoriscono inoltre la diuresi e contrastano la ritenzione dei liquidi. Protegge inoltre le vie urinarie, la pelle, i capelli e le unghie.

La storia della zucca

La storia della zucca in Italia comincia con la lagenaria, una specie di zucca caratterizzata da un frutto cilindrico e allungato che venne importata dai popoli fenici. Le zucche oggi più diffuse, il genere cucurbita, arrivarono infatti in Europa solo dopo la scoperta dell’America. Sebbene la zucca fosse conosciuta dagli antichi Egizi, dagli Arabi, dai Romani e dai Greci, è in Messico che abbiamo la testimonianza più antica della presenza di questo ortaggio.

La zucca in tavola: idee per ricette dolci e salate

Il successo della zucca si deve anche alla sua versatilità e alle tante virtù. In cucina si utilizzano tutte le sue parti: la polpa in tantissime ricette; i semi essiccati e salati nelle insalate o come snack; i fiori, pastellati e fritti. Si consuma cucinata al forno, al vapore, nel risotto o nelle minestre, e si accosta magnificamente con il burro, il rosmarino e la salvia, gli spinaci, i formaggi, la salsiccia, i funghi e i tartufi. Le ricette che la vedono protagonista sono tantissime: tra gli antipasti più golosi, le chips di zucca al rosmarino, i muffin alla zucca con cuore di gorgonzola, le ciambelline di polenta nera con zucca e salvia fritte, le empanadas al forno con zucca e bietole, la zucca al forno all’arrabbiata. Tra i primi più originali troviamo invece il risotto di zucca con gamberetti; le lasagne al tartufo con zucca e funghi porcini, la crema di zucca e capesante alla pancetta. Un ingrediente che riesce ad arricchire anche secondi piatti come nel caso delle polpette di patate e zucca; il brasato di zucca; le cotolette alla zucca; lo spezzatino di vitello con zucca, patate e funghi; il curry vegetariano con zucca e ceci. Per concludere in dolcezza: le frittelle con zucca, uva sultanina e cannella; le ciambelline dolci alla zucca o la torta alla zucca con crema aromatizzata all’arancia.